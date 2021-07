Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Brand eines Mehrfamilienhauses

Friedberg (ots)

Am Samstagabend (24.07.2021) hat am Bad Vilbeler Heilsberg ein Mehrfamilienhaus gebrannt.Feuerwehr und Polizei befanden sich ab etwa 18 Uhr im Einsatz. Die Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei haben am heutigen Montag ihre Arbeiten vor Ort durchgeführt. Dabei ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Allem Anschein nach war das Feuer aufgrund eines Gasgrills im Bereich des Balkons ausgebrochen.

Das stark beschädigte Gebäude ist momentan nicht mehr bewohnbar.

