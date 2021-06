Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter vor Supermarkt gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Montagabend, 28.06.2021, entwendete eine unbekannte Person einen privaten E-Scooter, der vor einem Supermarkt abgestellt war. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend befand sich ein 32-jähriger Bielefelder für einen Einkauf in einem Supermarkt in der Altenhagener Straße, Höhe Bischof-Meinwerk-Straße. Als er anschließend seinen E-Scooter vor dem Geschäft aufsuchen wollte, stellte er fest, dass dieser gestohlen worden war.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:40 Uhr und 21:00 Uhr.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke "City Blitz".

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell