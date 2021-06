Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Motorradunfall gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Mithilfe bei der Aufklärung eines Unfalls, der sich am Sonntag, 20.06.2021, auf der Herforder Straße und in Richtung stadtauswärts ereignete. Bislang ist ungeklärt, ob ein weiterer Pkw an dem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto beteiligt war.

Gegen 15:55 Uhr war ein 42-jähriger Bielefelder mit seiner BMW S 1000 RR auf der Herforder Straße unterwegs. Etwa in Höhe der Einmündung Wallbrede stieß er auf dem gegenüberliegenden linken Fahrstreifen mit einem vorausfahrenden Pkw einer 88-jährigen Bielefelderin zusammen. Nach dem Anstoß stürzte das Krad auf die Seite und der 42-Jährige rutschte mit seiner Schutzbekleidung über die Fahrbahn. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Seine BMW war nicht mehr fahrbereit. Der Toyota Auris der älteren Dame wurde im linken Heckbereich beschädigt.

Nach Aussage des 42-Jährigen beabsichtigte ein anderer Autofahrer von rechts auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Aus diesem Grund sei er möglichst weit nach links ausgewichen und dabei trotz einer Bremsung gegen das Heck des Toyota gefahren. Seine vage Beschreibung führte nicht zu einem weiteren beteiligten Fahrer. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzten Polizeibeamte auf 7.000 Euro.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu diesem Unfall unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

