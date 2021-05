Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 07.05-09.05.2021 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg:

Lüneburg - Partikelfilter bzw. Katalysator-Diebstähle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Stadtteil Kaltenmoor zu einem Diebstahl eines Partikelfilters von einem Mitsubishi. Der Pkw stand auf dem obersten Deck eines Parkhauses. Entstandener Schaden: ca. 300 Euro. Des Weiteren wurde am Samstag tagsüber ein Katalysator eines VW Polo entwendet. Unbekannte sägten diesen vom Pkw ab. Der Pkw war auf einem Parkplatz Auf den Blöcken abgestelt. Entstandener Sachschaden: ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306 - 2215 entgegen.

Lüneburg - Fahrraddieb gestellt

Am frühen Freitagnachmittag entwendete ein amtsbekannter 41-jähriger Mann am Bahnhof Lüneburg innerhalb einer Stunde zwei Fahrräder. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde der Täter bemerkt und konnte durch die aufnehmenden Beamten gestellt werden. Der Täter wurde zunächst zwecks Absprache weiterer Maßnahmen zur Polizeiwache verbracht, anschließend aber nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wieder entlassen.

Lüneburg - Räuber vorläufig festgenommen

Ebenfalls am frühen Freitagnachmittag betrat ein 25-jähriger Mann einen Kiosk im Innenstadtbereich und wollte eine Dose Bier kaufen. Bei der Bezahlung wurde er von der Verkäuferin darauf hingewiesen, dass er zu wenig Geld dabei habe, woraufhin dieser die Verkäuferin schlug, sein Geld dort ließ und mit der unbezahlten Dose Bier den Kiosk verließ. Ca. 40 Minuten später versuchte der Täter unter Androhung von Gewalt sich Geld von Passanten zu erpressen. Er versperrte ihnen in der Innenstadt den Weg und forderte sie auf Geld auf Boden zu legen, ansonsten würde er handgreiflich werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter vorläufig festgenommen werden. Am nächsten Tag wurde dieser nach weiteren Ermittlungen und Rücksprache mit Staatsanwaltschaft entlassen. Neben den beiden Strafverfahren wegen Raubes und Räuberischer Erpressung wurde auch noch ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet, da bei ihm Drogen aufgefunden wurden.

Des Weiteren soll es am Freitagabend zu einem versuchten Raub Am Sande gekommen sein. Zwei bislang unbekannte Täter sollen versucht haben einen 21-jährigen Mann von seinem Fahrrad zu reißen. Dieser habe sich mit Schlägen gewehrt, sodass diese von ihm abgelassen haben und geflüchtet sind. Das Opfer, welches stark alkoholisiert war, wurde hierdurch leicht verletzt.

Reppenstedt - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagvormittag wird ein Einbruch in Reppenstedt mitgeteilt. Hier wurde die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Entstandener Schaden ca. 1000 Euro. Der Tatzeitraum könnte von Mittwoch bis Samstag gewesen sein, da sich die Eigentümer im Urlaub befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306-2215 sowie die Polizei Reppenstedt unter der Telefonnummer 04131 / 24448-0 entgegen.

Lüneburg - versuchter Pkw-Diebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen zwei unbekannte Täter im Ortsteil Häcklingen in einen Pkw Ford Fiesta ein und versuchten diesen zu stehlen. Hierbei wurden sie von einem Anwohner angesprochen und ergriffen daraufhin die Flucht. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: beide männlich, ca. 20 Jahre alt, 170-175cm groß, südländische Erscheinung, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart, schwarze bzw. beige Daunenjacke. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306 - 2215 entgegen.

Lüneburg - Häusliche Gewalt und anschließende Trunkenheitsfahrt

Freitagabend kam es im Oedemer Weg nach vorangegangenen Streitigkeiten zu einer Häuslichen Gewalt. Ein 48-jähriger alkoholisierter Mann schlug seine 55-jährige Frau und verließ anschließend die Wohnanschrift mit einem Pkw. An einer zwischenzeitlich bekannt gewordenen Anlaufadresse konnte der Mann dann angetroffen werden. Bei einer Atemalkoholüberprüfung wurde ein Wert von 1,1 Promille festgestellt. Es wurden zwei Blutentnahmen bei ihm durchgeführt, da ein Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte, und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Zu einer weiteren Häuslichen Gewalt kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Neu-Hagen. Ein 36-jähriger Mann drang in die Wohnung seiner 34-jährigen Ex-Partnerin ein und wartete dort auf sie. Er bedrohte das Opfer, welches daraufhin nach draußen flüchtete. Der Mann floh anschließend und konnte nicht mehr angetroffen werden. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch wurde gegen ihn eingeleitet.

Reppenstedt - Erregung öffentlichen Ärgernisses im Wald

Samstagfrüh um 09 Uhr stellte sich im Waldstück Böhmsholzer Weg ein ca. 25-jähriger Mann mit einer Hand in seiner Hose vor eine Joggerin und manipulierte augenscheinlich in der Hose an seinem Geschlechtsteil. Die Joggerin lief nach Hause und informierte ca. eine halbe Stunde später die Polizei. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, 170cm groß, schlanke Statur, trug eine dunkle Jeans sowie eine graue Winterjacke mit Kapuze, welche ins Gesicht gezogen war. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306-2215 sowie die Polizei Reppenstedt unter der Telefonnummer 04131 / 24448-0 entgegen.

Handorf - Verkehrsunfall, Kind leicht verletzt

Am Samstagmorgen kam es in Handorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Eine 63-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw aus der Straße Sohlenkamp kommend in den Lüneburger Weg nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie einen 10-jährigen Jungen mit seinem Fahrrad, welcher die Einmündung kreuzte und in Folge des Verkehrsunfalles stürzte und sich leicht verletzte. Der Junge wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Amelinghausen - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kleintransporter

Am Sonntagmorgen kam es in Amelinghausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleintransporter. Ein 41-jähriger männlicher Radfahrer befuhr die Wohlenbütteler Straße und wollte die Oldendorfer Straße überqueren. Trotz einer durchgeführten Vollbremsung des Kleintransportes, welcher die Oldendorfer Straße in Richtung Ortsausgang befuhr, konnte ein Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindert werden. Durch den Verkehrsunfall wurde der Radfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber nach Hamburg geflogen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg:

Neu Darchau: Kollision mit Baum

Am Samstagmorgen kam es in Neu Darchau in der Göhrder Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 48-jährige Autofahrerin kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierbei verletzte sich die Autofahrerin und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Umweltsünder

Ein Umweltsünder hat in einem Wald nahe Luckau / Ortsteil Zeetze illegal Müll entsorgt. U.a. war auch ein Kühlschrank dabei. Der vermeintliche Verursacher konnte ermittelt werden. Nun droht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Geschwindigkeitskontrolle

Am Samstagnachmittag wurde auf der L 260 in der 80er Zone zwischen Trabuhn und Großwitzeetze eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 7 Maßnahmen wurden getroffen. Davon 4mal im Bußgeldbereich. Schnellstes Fahrzeug war ein Pkw mit einem Lüchow-Dannenberger mit 117 km/h.

Landkreis Uelzen:

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbek. Täter beschmierten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fassade eines Wohnhauses an der Bergstraße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 EUR

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23.45 Uhr und 00.15 Uhr wurde ein abgestellter PKW Audi an der Alewinstraße erheblich beschädigt. Die gesamte rechte Fahrzeugseite wurde hier mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR

Zahlreiche Verstöße gegen die Bestimmungen zum Schutz vor der Corona Epidemie:

Am Sonntag den 09.05., gegen 00.40 Uhr, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Uelzen 4 Personen aus 4 unterschiedlichen Haushalten ohne Mund/Nasenschutz in einem PKW festgestellt. Die jungen Leute im Alter zwischen 21 und 29 Jahren zeigten sich uneinsichtig. Drei von ihnen waren bereits mehrfach durch Verstöße gegen die Corona Verordnung aufgefallen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Weitere Corona-Verstöße ereigneten sich am Samstag in Dalldorf, wo sich 7 Personen aus 5 Haushalten trafen.

In Hanstedt 1 fand eine Familienfeier mit 5 Personen aus unterschiedlichen Haushalten statt

Die Versammlungen wurde aufgelöst, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

SUHLENDORF

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Am Samstagmorgen wurde um 09.00 Uhr durch ein Verkehrsteilnehmerin ein offensichtlich stark betrunkener Radfahrer auf der Kreisstraße 16 zwischen Suhlendorf und Nestau gemeldet. Bei Kontrolle des Radfahrers des 50-jährigen Radfahrers polnischer Nationalität wurde ein Atemalkoholwert von 3,04 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

