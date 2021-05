Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Einbruch in Bauhof; hoher Schaden, Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim (ots)

Bei einem Einbruch in den Städtische Bauhof erbeuteten bislang unbekannte Täter Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Gesamtwert von über 30.000.- Euro.

Die Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag mit brachialer Gewalt in den Bauhof im Ablassweg ein und transportierten die zum Teil schweren Geräte u.a. mit einer "Sackkarre" zu einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug, womöglich in der Größe eines Sprinters.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand dürften mehr als zwei Täter am Werk gewesen sein, die die insgesamt fast 40 Arbeitsgeräte im Tatfahrzeug verluden, darunter mehrere Motorsägen, Freischneider, Laubbläser und Heckenscheren namhafter Hersteller sowie einen Fugenschneider.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die aller Wahrscheinlichkeit nach bandenmäßig organisierten Täter, weitere Bauhöfe in der Region ins Visier genommen haben, um bei günstigen Gelegenheiten dort einzubrechen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und ihr Fahrzeug geben können oder denen in den Tagen vor der Tat Verdächtiges aufgefallen war, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell