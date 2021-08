Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Unfälle auf beliebter Motorradstrecke

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

(eis)Diekholzen, L485, "Roter Berg"

Der erste Unfall ereignete sich um 10:25 Uhr in der ersten Rechtskurve nach der Ortschaft Diekholzen. Ein 22-jähriger Mann aus Osterwieck verlor aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad der Marke Suzuki und stürzte. Das Motorrad rutschte dabei ohne ihn in den Gegenverkehr und touchierte dort den Pkw Renault Clio eines 36-jährigen aus dem Wartburgkreis. Der Motorrad- und der Pkw-Fahrer blieben beide unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gegen 16:56 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall. Hierbei geriet nach ersten Ermittlungen zur Unfallursache ein 61-jähriger Sibbesser mit seiner Harley-Davidson in einer Linkskurve ins Schleudern. Nachdem er versuchte, sein Motorrad abzubremsen, stürzte er. Die Harley kam im Seitenraum zum Liegen und fing dort Feuer. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz und wurde zur weiteren Behandlung einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell