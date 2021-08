Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 20.08.2021 bis 22.08.2021

Hildesheim (ots)

(bru)Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Am 20.08.2021 gegen 17.30 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Ford in Elze, Mühlenstraße, durch Beamte des PK Elze kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Ford kein gültiger Versicherungsvertrag bestand. Den 49-jährigen Elzer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Kennzeichen wurden vor Ort entsiegelt.

Trunkenheitsfahrt

Am 22.08.2021 gegen 11.15 Uhr erfolgte in Elze, Hauptstraße, eine Kontrolle eines 34-jährigen Elzers, der dort mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Elzer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, so dass dem Elzer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Für den Fall, dass die Blutuntersuchung den Verdacht ebenfalls bestätigt, erwartet den Elzer ein Bußgeld von mindestens 500.- Euro sowie ein Fahrverbot.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 21.08.2021 gegen 00.05 Uhr befuhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Stemwede die Bundesstraße 3 von Elze in Richtung Alfeld. In Höhe der Ortschaft Banteln kam sie vermutlich aufgrund sog. "Sekundenschlafs" nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Diebstahl eines Handys

Nachdem eine 21-jährige Gronauerin über ein Internetportal ihr Handy zum Kauf angeboten hatte, trifft sie sich am 20.08.2021 gegen 21.30 Uhr in Gronau in ihrer Wohnung mit einem Kaufinteressenten. Als die Gronauerin während der Verkaufsverhandlung nach Unterlagen sucht, nutzt der derzeit unbekannte Täter die Gelegenheit und entfernt sich unter Mitnahme des Handys. Es entsteht ein Schaden von ca. 500.- Euro.

