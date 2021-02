Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Kanaldeckel aus Straße gehoben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster/-Botnang (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des Mittwochabends (17.02.2021) in Botnang sowie in Münster mehrere Kanaldeckel aus der Straße gehoben. In Münster verständigte ein Zeuge gegen 20.00 Uhr die Polizei, als er drei Unbekannte dabei beobachtete, wie diese in der Austraße mehrere Deckel aus der Straße hoben. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Täter in Richtung Stadtbahnhaltestelle Elbestraße. Insgesamt hoben die Unbekannten sechs Kanaldeckel aus der Straße und ließen sie auf der Fahrbahn liegen. Bei den Unbekannten soll es sich mutmaßlich um drei Männer gehandelt haben, die zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet waren. Auch in Stuttgart-Botnang entdeckten Polizeibeamte gegen 23.00 Uhr insgesamt sechs herausgehobene Kanaldeckel. Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 oder mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

