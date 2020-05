Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall zwischen Auto und Omnibus

Neuss (ots)

Am Dienstag (19.05.), gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Neusser Innenstadt an der Einmündung Krefelder Straße/Schwannstraße ein Verkehrsunfall. Beim Queren der Krefelder Straße, von der Schwannstraße kommend in Richtung Königstraße, beachtete eine 60-jährige Kleinwagenfahrerin nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht die Vorfahrt eines in Richtung Niederstraße fahrenden Linienbusses. Dadurch kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 38-jährige Fahrer des Busses verletzte sich dabei leicht, verzichtete jedoch auf eine medizinische Versorgung. Durch den Verkehrsunfall und die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

