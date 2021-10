Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Geldbörse bei Einkauf gestohlen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Lange Maße (jb) Unbekannte entwendeten einer 73-jährigen Pattenserin am Donnerstag, gg. 10.00 Uhr, bei einem Lebensmitteleinkauf in einem Geschäft in der Straße Lange Maße ihre Geldbörse. Die Dame hatte ihre Handtasche mit der Geldbörse während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel: 05066/9850.

