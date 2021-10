Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an e-Ladesäule

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - In dem Zeitraum vom 08.10.2021, 20.00 Uhr, bis 09.10.2021, 09.00 Uhr, beschädigen bislang unbekannte Täter durch Gegentreten eine e-Ladesäule in der Arnekenstraße in Hildesheim. Die e-Ladesäule kippt dadurch vollständig auf die Seite und wird außer Betrieb gesetzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

