Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Mann fest

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es durch die Bundespolizei zu einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Erfurt. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem stelle man bei einem 25-jährigen Polen fest, dass für diesen ein Haftbefehl vorliegt. Diesen hatte die Staatsanwaltschaft Verden wegen Betruges zur Strafvollstreckung erlassen. Da der 25-Jährige nicht in der Lage war, die geforderte Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zu bezahlen, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen antreten. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Tonna verbracht.

