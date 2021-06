Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei warnt vor Leichtsinn

Erfurt, Stotternheim (ots)

Das warme Wetter lockte in den vergangenen Tagen viele Besucher an die umliegenden Seen und Bademöglichkeiten von Erfurt. Dabei musste die Bundespolizei alleine am Wochenende an der Bahnstrecke zwischen Erfurt Hbf. und Sömmerda, in Höhe des Haltepunktes Stotternheim, eine Vielzahl von unerlaubten Gleisüberschreitungen feststellen und ahnden. Hier wird der Weg über die Gleise als Abkürzung genutzt, um schneller zum nahe gelegenen Bad zu gelangen. In einem Fall musste ein Triebwagenführer sogar eine Notbremsung einleiten, wodurch er Schlimmeres verhinderte, da eine Person unmittelbar vor dem Zug die Gleise überquerte. Damit aus Spaß nicht plötzlich bitterer Ernst wird, weist die Bundespolizei regelmäßig auf das richtige Verhalten auf Bahngelände hin. Schlimme Unfälle sind durch das Befolgen einfacher Regeln zu vermeiden. Dazu gehören u.a.:

- Kein Aufenthalt im Gleis, keine Gegenstände auf die Gleise legen! - Nicht auf dem Bahnsteig toben und schubsen! - Kein Sitzen auf der Bahnsteigkante! - Kein Bewerfen von Zügen! - Kein Klettern auf abgestellte Züge und Waggons!

Auch wenn ein Foto bzw. Selfie auf Bahngleisen oder die Abkürzung über die Schienen verlockend und berechenbar erscheint - hier droht ernste Gefahr. Züge können, anders als Fahrzeuge auf der Straße, Hindernissen nicht ausweichen und haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von bis zu 1.000 Metern. Darüber hinaus sind moderne Züge wesentlich leiser als ihre Vorgängermodelle und daher erst spät zu hören. Die Geschwindigkeit ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Auf Bahnsteigen gilt es die weiße Linie zu beachten. Diese markiert den Sicherheitsabstand, um dem Sog ein- oder durchfahrender Züge zu entgehen. Eltern sollten selbst Vorbild sein und darauf achten, wo Kinder die Freizeit verbringen. Wichtig ist auch zu erklären, welche Folgen das Spielen auf Bahnanlagen und das unerlaubte Überqueren haben kann.

Die Bundespolizei wir ihre präventiven Maßnahmen vor Ort in Stotternheim ausweiten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell