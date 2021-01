Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Kompaktvan auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet

QuakenbrückQuakenbrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Danziger Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Ford C-Max und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß vermutlich beim Rangieren zwischen Sonntagabend (19.50 Uhr) und Montagmorgen (06.40 Uhr) gegen den Kompaktvan und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/907760.

