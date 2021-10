Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - zerstochene Reifen an drei geparkten Pkw

Hildesheim (ots)

Harsum, Mahnhof, Schwarzer Kamp (al) Vermutlich in der Zeit von Donnerstag, 07.10.21, 16 Uhr bis Freitag, 08.10.21 ca. 08:30 Uhr hat ein unbekannter Täter Reifen an drei geparkten Pkw in den o.g. Straßen zerstochen. Das benutzte Tatwerkzeug kann von der Polizei noch nicht näher eingegrenzt werden. Ggf. besteht ein Tatzusammenhang mit den zerstochenen Reifen diverser Fahrräder am Bahnhof in Harsum, von denen die Polizei kürzlich berichtet hat. Es ist durchaus möglich, dass der Täter ggf. einen regelmäßigen Fußweg vom Bahnhof Harsum durch o.g. Straßen hat. Wer Hinweise auf eine verdächtige Person zu den genannten Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell