Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Geräteschuppen

Neuenhaus (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Freitag in zwei Geräteschuppen an der Dr.-Picardt-Straße in Neuenhaus eingebrochen. Sie beschädigten die Türen, machten ersten Erkenntnissen zufolge jedoch keine Beute. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941/989850 entgegen.

