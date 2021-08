Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Wielen (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf der Emlichheimer Straße in Wielen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 22-jährige Fahrer eines Audi sowie sein 21-jähriger Beifahrer waren gegen 2.30 Uhr in Richtung Wielen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Beifahrer wurde dabei schwer und der Fahrer leicht verletzt. Die jungen Männer standen unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab bei beiden einen Wert von mehr als ein Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

