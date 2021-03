Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim- Böttingen/ Landkreis Tuttlingen) Schneeglätte führt zu Auffahrunfall (15.03.2021)

Dürbheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es Montagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der Landstraße 438 zwischen Dürbheim und Böttingen, gekommen. Ein 30-jähriger Opel Fahrer musste auf Höhe einer Einmündung in Richtung Mahlstetten wegen eines vorausfahrenden Autos abbremsen. Trotz Vollbremsung rutschte ein 33-Jähriger mit einem Mercedes auf der schneebedeckten Fahrbahn in das Heck des Opels. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell