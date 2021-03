Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Vereinsheim - Bargeld entwendet und Servietten angezündet

Unna (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstagmittag (11.03.2021) und Sonntagmorgen (14.03.2021) in ein Vereinsheim an der Karlstraße ein, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen und dadurch in das Gebäude gelangten. Sie entwendete zwei Spardosen.

Zudem entzündeten sie einen Ständer mit Servietten auf dem Tresen. Das Feuer erlosch jedoch selbstständig, so dass kein Schaden eintrat.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

