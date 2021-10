Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Streit eskaliert - mehrere Personen verletzt- genaue Hintergründe bisher unklar

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - In der Nacht zu Sonntag, 10.10.2021, eskalierte in der Wallstraße ein Streit zwischen mehreren Personen, wobei zumindest drei Männer verletzt wurden. Ein 32-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim wurde noch in der Nacht vorläufig festgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand sei es, gegen 00:40 Uhr, in einem Lokal in der Wallstraße zwischen zwei 41 und 44 Jahre alten Männern aus Hildesheim zu einem Streit gekommen, der sich anschließend auf die Straße verlagert haben soll. Hier soll der Bruder des 41-jährigen mit einem Pkw hinzugekommen sein. Der 32-jährige Familienangehörige soll in die Straße eingefahren sein, wobei es im weiteren Verlauf zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem 44-jährigen gekommen sei. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen und habe einen weiteren Mann (35 Jahre aus Hildesheim), der dem 44-jährigen zu Hilfe gekommen sei, mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Bei einem folgenden Handgemenge, in das noch weitere Personen verwickelt gewesen sein sollen, trug der 32-jährige Autofahrer eine Stichwunde im Bereich der Schulter davon. Danach sei er wieder in sein Auto gestiegen und davongefahren.

Mittlerweile alarmierte Polizeikräfte konnten den Mann im Rahmen einer Fahndung stellen und vorläufig festnehmen.

Lebensgefährliche Verletzungen trug keiner der Beteiligten davon. Die drei Männer wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt.

Der 32-jährige wurde anschließend der Dienststelle in der Schützenwiese zugeführt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann ein. Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil des 32-jährigen Autofahrers eingeleitet.

Nach Würdigung des Sachverhalts durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde der 32-jährige Tatverdächtige am heutigen Tag entlassen, da nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kein dringender Tatverdacht begründet werden kann, dass der Mann zielgerichtet und mit Tötungsvorsatz auf den 44-jährigen zugefahren ist. Zudem bestehen keine Haftgründe, die für die Beantragung einer Untersuchungshaft zwingend erforderlich sind.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell