Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Wohnung : Elektrogeräte gestohlen - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagmittag (05.02.2021) und Sonntagnachmittag (07.02.2021) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Brandenburger Straße in Bad Berleburg eingebrochen.

Der/Die Täter brachen in beiden Fällen die Eingangstür gewaltsam auf und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Elektrogeräte im Wert von rund 1.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden an der Tür.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg nimmt Hinweise zur Tat unter der 02751/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell