Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kind durch unbekannten Täter bedroht - #polsiwi

Siegen (OT Meiswinkel) (ots)

In Siegen-Meiswinkel ist am Mittwochnachmittag (03.02.2021) gegen 16:15 Uhr ein 9-jähriger Junge von einem noch unbekannten Täter bedroht worden.

Der Junge war mit zwei Geschwistern in einem Waldstück auf dem Fahrrad unterwegs, als eine augenscheinlich verkleidete Person sich ihm in den Weg stellte. Nach Zeugenaussagen soll der Unbekannte dabei auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Der 9-Jährige flüchtete anschließend, wobei er sich leicht verletzte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizeibeamten verlief negativ.

Die Personenbeschreibung lautet wie folgt:

- Hexenmaske

- langer schwarzer Mantel

- normale Statur

- über 1,70m groß

Die Siegener Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell