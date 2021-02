Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Scheibe eingeschlagen und Autobatterie geklaut - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen (29.01.2021) auf einem Parkplatz an der Oberen Kaiserstraße in Geisweid die Scheibe eines PKW eingeschlagen und aus dem Inneren des Motorraums die Autobatterie entwendet.

Zeugen hatten gegen 01:30 Uhr gehört, wie eine Scheibe eingeschlagen wurde und eine männliche Person geflüchtet sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,80m groß - dunkel gekleidet sowie ein rotes Kleidungsstück - dunkle Haare - schlank

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet um Hinweise zur Tat unter der 0271 / 7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell