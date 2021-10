Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieseldiebe in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Bislang unbekannte Täter entwenden in der Zeit vom 08.10.21, 17:00 Uhr und 11.10.2021, 05:45 Uhr Diesel aus dem Kraftstofftank eines Lkw. Das Fahrzeug ist in diesem Zeitraum auf dem Hackelmaschparkplatz abgestellt. Die Diebe stehlen ungefähr 300 Liter Kraftstoff. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116115 entgegen.

