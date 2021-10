Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Bauarbeiter leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - Ein Baggerfahrer wurde gestern Morgen, 12.10.2021, in der Osterstraße von einem vorbeifahrenden Auto leicht am Bein verletzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt hiernach unerlaubt fort.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich der Unfall gestern Morgen gegen 07:30 Uhr in Höhe der Jacobistraße. Der 31-jährige Baggerfahrer war nach eigenen Angaben gerade dabei sein Fahrzeug abzuladen, als ein silberner Ford an ihm vorbeifuhr, ihn am Bein touchierte und dadurch leicht verletzte. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Kaiserstraße fort, ohne anzuhalten.

Eventuelle Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zu dem Ford machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell