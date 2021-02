Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin erleidet Verletzungen bei Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.02.), um 10:45 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung zur Straße "Am Ständehaus" gerufen, dort habe sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin ereignet. Nach ersten Informationen beabsichtigte ein 23-Jähriger mit seinem weißen Sprinter rückwärts in eine Einfahrt zu setzen. Dabei übersah er offenbar eine 91-jährige Frau, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell