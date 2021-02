Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrunfälle in Neuss

Neuss (ots)

Die warmen Temperaturen nutzten am Donnerstag (25.02.) viele Menschen im Rhein-Kreis Neuss, um sich auf ihr Zweirad zu schwingen. Leider kam es auch zu Unfällen.

Im Bereich Furth-Mitte kam es auf der Venloer Straße, gegen 14:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem 18-jährigen Radfahrer. Nach Angaben von Zeugen befuhr eine 51-jährige Neusserin mit ihrem VW Polo zunächst die Venloer Straße in Richtung Pommerstraße. An der Fußgängerüberquerung kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer, der nach ersten Erkenntnissen verbotswidrig den falschen Radweg in Richtung Neusser Weyhe befuhr. Der 18-Jährige überquerte die Straße offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Radfahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und auch die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Die Venloer Straße wurde für die anschließende Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.

In Reuschenberg kam es, gegen 18:40 Uhr, auf dem Radweg an der Bergheimer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Sowohl der 11-jährige Unfallbeteiligte als auch die 46-jährige Unfallgegnerin stürzten. Die Frau verletzte sich hierbei und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt in beiden Fällen zum genauen Unfallhergang.

