POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 15.-17.10.2021

Freitag, 15.10.2021 Verkehrsunfall mit leicht Verletzten zwischen Pedelec und Radfahrer Varel - Im Riesweg Höhe Hausnummer 19 kam es am 15.10.2021, um 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Radfahrerin verließ das Grundstück der Schule und bemerkte die auf dem Riesweg herannahende 77-jährige Fahrerin eines Pedelecs nicht oder zu spät. Beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. In der Folge stürzte die 77-jährige und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung der verletzten Unfallbeteiligten hinzugezogen. Zusätzlich wurden beide Fahrräder beim Unfall beschädigt. Samstag, 16.10.2021 Verkehrsunfallflucht - Parkender Pkw beschädigt Varel - Ein am Straßenrand der Neumühlenstraße, Höhe Hausnummer 41 in Varel, abgestellter Pkw wird am 16.10.2021 im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr beschädigt. Den Unfallspuren nach zu urteilen dürfte das geparkte Fahrzeug von einem möglicherweise gegenüberliegend rangierenden Pkw beschädigt worden sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Am geparkten Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 1.500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen. Samstag, 16.10.2021 Verkehrsunfallflucht - Beteiligte entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, kehrt aber zurück. Zetel - Am Samstagnachmittag um 15:35 Uhr kam es in der Lange Straße Einmündung Flidder in Zetel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 62-jährige Autofahrerin bemerkte die bevorrechtigt von rechts kommende 56-jährige Pkw-Fahrerin nicht oder zu spät, so dass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst, ohne genaue Angaben zu ihrer Person gemacht zu haben, unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte aber wenig später zurück. Nun ermittelt die Polizei gegen die 62-jährige wegen Verkehrsunfallflucht. Neben dem geschätzten Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von 6.000 Euro verletzte sich die 56-jährige Verkehrsteilnehmerin leicht im Lendenwirbelbereich. Auf eine sofortige Sicherstellung des Führerscheins der 62-jährigen wurde angesichts des Sachverhalts durch die Polizei verzichtet.

