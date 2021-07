Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210716- 0857 Frankfurt-Gutleutviertel: Wohnungsbrand - beherztes Eingreifen einer Polizeistreife

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen brach ein Feuer in einem Wohnhaus in der Gutleutstraße aus. Eine zufällig vorbeikommende Streife wurde als erste auf den Brand aufmerksam. Die Beamten griffen beherzt ein und halfen so, mehrere Bewohner zu retten.

Gegen 09:00 Uhr nahm die Steife des 18. Polizeireviers das Feuer in dem Wohnhaus wahr. Sofort hielten die Beamten an und eilten zum Brandort. Während zwei Beamte die Absperrmaßnahmen übernahmen, betrat ein weiterer Polizist noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Treppenhaus des Wohnhauses. Hier traf der 36-Jährige auf mehrere, teils orientierungslose Bewohner, die er nach draußen begleitete. Da er zuvor bemerkt hatte, dass noch weitere Menschen in ihren Wohnungen sind, betrat der Beamte das Treppenhaus erneut, kletterte über das 1. OG auf eine Feuerleiter und ließ diese zum Boden herab. Dann kletterte er die Leiter von Stockwerk zu Stockwerk nach oben, warnte sämtliche noch im Gebäude befindliche Bewohner vor dem Feuer und lotste sie über die Feuerleiter aus dem Haus. Auf diesem Weg ermöglichte er etwa zehn Menschen die Flucht aus dem Gefahrenbereich. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei untersuchten den Brandort. Nach derzeitigen Erkenntnissen deutet alles auf eine fahrlässige Brandstiftung durch unsachgemäßen Umgang mit einem brennenden oder glühenden Gegenstand, bspw. einer Kerze, hin. Drei Bewohner wurden leicht verletzt, darunter auch der Mieter der Brandwohnung. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

