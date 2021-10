Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall an der Kreuzung Bremer Straße Grenzstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, den 11.10.2021, erschien ein 57-jähriger Wilhelmshavener bei der Polizei in Wilhelmshaven und teilte den Beamten mit, dass er unmittelbar zuvor von einem ihm unbekannten Fahrradfahrer verbal angegangen worden sei. Der Anzeigeerstatter gab an, dass er mit seinem Pkw die Bremer Straße befahren habe und sich in Höhe der Einmündung Mittelstraße zwei Fahrradfahrer, ein Mann und eine Frau im Alter von 20 bis 30 Jahren, auf der Fahrbahn nebeneinander fahrend vor ihm befunden hätten. Nachdem der 57-Jährige die Beiden überholte habe, sei man an der Kreuzung an der Grenzstraße gegen 15.50 Uhr erneut aufeinandergetroffen. Dort sei dann der Fahrradfahrer zu seinem Pkw zur Fahrerseite gekommen, sei verbal aggressiv gewesen und habe gegen seinen Pkw geschlagen, der unbeschädigt blieb. Als der 57-Jährige aussteigen wollte, habe der unbekannte Radfahrer die Tür wieder zugedrückt. Der Anzeigeerstatter kontaktierte die Polizei, die Radfahrer fuhren davon. Bei der Beschreibung der Personen gab der 57-Jährige u.a. an, dass die Frau rot-schwarz gefärbte Haare gehabt habe. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei die Radfahrer sowie weitere Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0.

