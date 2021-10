Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 22-Jähriger nach Auseinandersetzung in Bockhorn verletzt - Ermittlungen dauern an - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits am Donnerstagabend zugetragen haben soll. Nach Aussagen des Opfers, einem 22-jährigen Vareler, sei es auf einem Parkplatz in der Südstraße in Bockhorn zu einer Auseinandersetzung gekommen, nachdem er einen Rollerdiebstahl verhindern wollte. Zum Tatzeitpunkt befanden sich gegen 21.30 Uhr mehrere Personen am Tatort, als das Opfer nach eigenen Aussagen bemerkt habe, dass der ihm persönlich bekannte 17-jährige Tatverdächtige den Motorroller eines Bekannten entwenden wollte. Als er ihn angesprochen habe, habe der 17-Jährige daraufhin mit einer Machete in seine Richtung geschlagen. Das Opfer habe seine Hände schützend vor den Kopf gehalten und den Schlag gegen den Kopf verhindert. Dadurch seien Verletzungen an beiden Händen des Opfers entstanden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 17-Jährige in seiner Wohnung angetroffen werden. Die Beamten fanden die Machete vor und beschlagnahmten diese. Der vom Opfer dargestellte Tathergang wurde vom Tatverdächtigen bestritten. Im Rahmen der andauernden Ermittlungen, in denen bereits Vernehmungen weiterer Personen erfolgten, wenden sich die Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes der Vareler Polizei an die Bevölkerung und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

