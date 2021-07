Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 34-Jähriger für 4 Monate in die JVA

Essen (ots)

Freitagnachmittag (23. Juli) nahmen Bundespolzisten im Hauptbahnhof Essen einen 34-jährigen Mann fest, den das Amtsgericht Essen zu 4 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Am Freitag gegen 16 Uhr, bestreiften Bundespolizisten den Essener Hauptbahnhof. Dort fiel ihnen ein polizeibekannter Mann auf. Als die Bundespolizisten den 34-Jährigen überprüften, stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft in Essen den Mann sucht. Das Amtsgericht Essen hatte ihn erst im April wegen Beleidigungen zu vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Einsatzkräfte verhafteten den Mann und brachten ihn zunächst zur Wache. Von dort aus wurde er später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. *BA

