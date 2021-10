Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in einem Einfamilienhaus in Schortens - Bewohner blieb unverletzt

Schortens (ots)

Am Freitag, den 22.10.2021, kam es aus bislang unbekannten Gründen gegen 03.23 Uhr in der Lärchenstraße in Schortens, Ortsteil Middelsfähr, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Nach ersten Angaben des alleinigen 73-jährigen Bewohners befand sich dieser im Hauswirtschaftsraum des Hauses, als er einen lauten Knall aus dem Küchenbereich wahrnahm. Bei einer Nachschau stand dieser Bereich in Brand. Eine Ursache kann nicht benannt werden.

Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Accum, Schortens, Sillenstede und Jever konnte eine Ausdehnung des Brandes auf umstehende Gebäude verhindert werden.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Erdgeschoss des Einfamilienhauses brandbetroffen, im Obergeschoss wurden neben leichten Verrußungen keine Schäden festgestellt.

Der Hausbewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation dem Nordwestkrankenhaus Sanderbusch zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell