Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pkw

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 23.10.2021 entwenden bislang unbekannte Täter im Stadtteil Himmelreich-Coldewei den Pkw Mercedes Viano, WHV-FD 101, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Bislang konnte das Fahrzeug nicht wieder aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Tel. 04421/9420

