Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch ins Rathaus schnell geklärt

Bocholt (ots)

In den Keller des leerstehenden Rathauses in Bocholt eingebrochen sind am Sonntag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, zwei Jugendliche. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie die Täter gegen 14.55 Uhr mit Gewalt in das Gebäude eingedrungen waren. Polizeikräfte konnten in der Nähe des Rathauses zwei Tatverdächtige feststellen. Bei den 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen fand sich mutmaßliches Diebesgut; einer von ihnen hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Zudem stellte sich heraus, dass eines der Fahrräder der Jugendlichen zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen die beiden fest und brachten sie zur Polizeiwache. Von dort übergaben sie die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell