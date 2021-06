Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto landet in Schaufensterscheibe - Vier Verletzte in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Heute (08.06.2021), gegen 11:30 Uhr, kam es in Wuppertal-Elberfeld zu einem Ver-kehrsunfall mit vier Verletzten. Eine 54-Jährige versuchte auf der Friedrich-Ebert-Straße (unweit der Kasinostraße) ihren Nissan einzuparken, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen ein Bekleidungsgeschäft fuhr. Dabei erlitten zwei Fußgänger (66 w, 63 m), sowie die Betreiberin des Geschäfts (72) Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Ver-sorgung ins Krankenhaus. Die Fahrerin zog sich eine leichtere Verletzung zu, die am Unfallort behandelt werden konnte. Am Fahrzeug und dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße ab der Kasinostraße gesperrt werden. (sw)

