Polizei Wuppertal

POL-W: SG Abbiegeunfall - Rollerfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.06.2021, 18:40 Uhr), kam es in Solingen zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrer eines Motorrollers. Als eine 23-Jährige mit ihrem Ford von der Andreasstraße in die Mangenberger Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorroller eines 66-Jährigen. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Mangenberger Straße gesperrt werden. (sw)

