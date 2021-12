Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrer fährt gegen Baum

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Samstag ein 25 Jahre alter Autofahrer auf der "Baumwollstraße" in Vreden zu. Der Stadtlohner war gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Alstätte kommend in Richtung Vreden unterwegs, als er in Höhe des Abzweigs K52 nach links von der Straße abkam. Er fuhr über den Grünstreifen, kollidierte dann mit einem Leitpfosten und mit einem Baum. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Straße, wo es entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

