Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrüche in Wohnhäuser

Isselburg (ots)

Eingedrungen in ein Wohnhaus an der Straße Schneidekuhle in Isselburg sind Unbekannte am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 09.00 und 21.00 Uhr. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit unklar.

Zwischen 17.00 und 22.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Bachstraße ein. Um in das Innere zu gelangen, hebelten die Täter ein Küchenfenster auf. Sie erbeuteten Bargeld. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell