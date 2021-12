Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer muss ausweichen

Ahaus (ots)

Ihm sei ein dunkler Wagen auf seiner Straßenseite entgegengekommen, schilderte ein 23 Jahre alter Autofahrer am ersten Weihnachtsfeiertag der Polizei. Um eine Kollision mit dem Van zu verhindern, habe er sein Auto nach rechts gelenkt, sei dabei auf den Grünstreifen gekommen und dort mit einem Leitpfosten kollidiert. Der Gescheraner hatte die Kreisstraße 35 gegen 13.50 Uhr aus Richtung Gescher kommend in Richtung Ahaus befahren. In Höhe einer rechtsseitig liegenden Gaststätte in Ahaus sei es zu der brenzligen Situation gekommen, so der Autofahrer. Der Fahrer des dunklen Wagens habe seine Fahrt fortgesetzt. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

