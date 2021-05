Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer mit einem silbernen VW Polo über die Westerholtstraße in Richtung Süden. Von hier aus wollte er nach rechts in die Straße Im Urnenfeld abbiegen. Hier kam ihm eine 31-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie über den Gehweg aus und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einer 26-jährigen Autofahrerin aus Castrop-Rauxel.

Die 26-Jährige musste mit schweren Verletzungen, die 31-Jährige mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der VW-Fahrer (40 - 45 Jahre alt) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Fahrer nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell