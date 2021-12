Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unachtsamkeit endet vor Baum

Velen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Rekener bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Velen. Der Autofahrer war gegen 12.25 Uhr auf der Kreisstraße 11 aus Richtung Velen kommend in Richtung Reken unterwegs, als er aufgrund einer Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abkam. Die Fahrt endete vor einem Straßenbaum. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 4.000 Euro.

