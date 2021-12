Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Matratze in Keller brennt

Bocholt (ots)

Mutmaßlich in Brand gesetzt haben Unbekannte in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag eine in einem Keller liegende Matratze in Bocholt. Die Folgen für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Osterstraße sind enorm. Die Versorgungsleitungen sind durch die Flammen und Hitze beschädigt worden. Das Wasser aus einer zerborstenen Leitung sowie die gegen 01.00 Uhr alarmierte Feuerwehr löschten die Flammen. Das Haus ist nach Einschätzung der Feuerwehr unbewohnbar. Das Ordnungsamt kümmerte sich um die Unterbringung der Menschen. Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden nach ersten Erkenntnissen geschätzt. Die Kripo Borken hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell