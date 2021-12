Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer angefahren

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Bocholt. Der Bocholter war gegen 20.15 Uhr mutmaßlich auf dem Van-Gemmen-Weg in Richtung der Straße Auf dem Löverick unterwegs und wollte die vorfahrtberechtigte Straße Zur Eisenhütte queren. Dabei achtete er nicht auf den Wagen eines 25 Jahre alten Bocholters. Dieser hatte die Straße Zur Eisenhütte in Fahrtrichtung Schwanenstraße befahren. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer prallte zunächst auf die Motorhaube sowie gegen die Windschutzscheibe des querenden Wagens und stürzte schließlich auf die Straße. Den Schwerverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Auf insgesamt rund 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell