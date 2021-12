Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schule

Bocholt (ots)

Eingedrungen in eine Schule in Bocholt sind Unbekannte zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 11.40 Uhr. Die Täter erbeuteten an der Münsterstraße nach derzeitigem Erkenntnisstand mehrere Packungen Corona-Schnelltests. Um in das Innere zu gelangen, hatten die Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell