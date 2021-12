Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Vreden - Mehrere Orte kommen in Frage

Ahaus/Vreden (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro an einem blauen Ford C-Max angerichtet hat am Donnerstag ein Unbekannter. Der Verkehrsunfall kann sich nach Auskunft des Geschädigten an einem der nun genannten Orte ereignet haben. Zwischen 09.00 und 09.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Schulstraße in Wessum oder zwischen 09.30 und 09.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Fachmarktes am Düwing Dyk in Wüllen oder zwischen 10.05 und 19.40 Uhr in Vreden auf der Haaksbergener Straße. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

