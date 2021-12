Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Dazu war es gegen 07.45 Uhr auf dem Nordwall gekommen: Die 44-jährige Bocholterin hatte dort verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur zur Nordstraße gehalten. Eine 19-Jährige aus Bocholt fuhr mit ihrem Wagen auf. Der Aufprall schob das Fahrzeug vor ihr auf den davor stehenden Wagen eines 52-jährigen Bocholters. Die verletzte 44-Jährige kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell