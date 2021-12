Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lieferwagen auf dem Heerweg angefahren

Gronau (ots)

Mutmaßlich der Fahrer eines grauen oder silberfarbenen Kleinwagens ist für einen Schaden von rund 1.500 Euro an einem weißen Lieferwagen verantwortlich. Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr hörte ein Zeuge in Gronau am Heerweg einen lauten Knall und blickte aus dem Fenster, um dem Geräusch auf den Grund zu gehen. Er sah den beschriebenen Wagen, wie er geradewegs von einem Unbekannten stadtauswärts gelenkt wurde. Am Unfallort blieben ein Spiegelglas sowie ein Außengehäuse vermutlich vom flüchtigen Fahrzeug zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

