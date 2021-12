Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ungewöhnlicher Feiertagsvorrat

Gronau (ots)

Für die anstehenden Feiertage vorsorgen wollte ein 44 Jahre alter Gronauer am Mittwochabend. Er hatte in den Niederlanden circa 25 Gramm Marihuana für sich erworben. Das Vorhaben blieb nicht unentdeckt. Polizeibeamte kontrollierten den Mann am Moorweg in Gronau und stellten dabei die verbotenen Substanzen sicher. Nun folgt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell