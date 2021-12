Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lkw streift haltendes Auto

Bocholt (ots)

Im Vorbeifahren hat ein unbekannter Lkw-Fahrer am Donnerstag in Bocholt im Begegnungsverkehr ein Auto beschädigt. Dazu war es gegen 13.40 Uhr an der Einmündung der Alfred-Flender-Straße in die Kaiser-Wilhelm-Straße gekommen: Eine 24-Jährige war dort mit ihrem Wagen stadteinwärts unterwegs und hielt verkehrsbedingt. Der Unbekannte bog mit seinem Lkw nach rechts in die Alfred-Flender-Straße ein, streifte den haltenden Wagen und entfernte sich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

